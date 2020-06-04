РФ не будет обсуждать Крым в рамках «нормандского саммита»: Тука назвал причину

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Российская Федерация не будет обсуждать вопрос Крыма в рамках «нормандского саммита».

Таким мнение Тука поделился для «OBOZREVATEL.TV«, передает НБН.

Георгий Тука считает, что Кремль не захочет обсуждать вопрос Крыма в рамках переговоров лидеров стран «нормандской четверки». По словам политика, причиной является категорическая позиция, которую заняло руководство РФ.

Он отметил, тот факт, что Россия на протяжении шести лет отказывается от каких-либо мероприятий, где будет подниматься вопрос аннексированного полуострова. Тука выразил уверенность, что позиция РФ по данному вопросу не изменилась.

«На протяжении всех этих лет, РФ категорически отказывается не то, что принимать участие в каких-то мероприятиях, но и даже обсуждать возможность проведения подобных мероприятий», — подчеркнул Тука.

Ранее мы сообщали, что Ермак рассказал, когда состоится очередной «нормандский саммит».