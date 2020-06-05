Азаров назвал Малюську идиотом: экс-премьер был обескуражен действиями министра юстиции

Бывший премьер Украины Николай Азаров снова отличился обескураживающим заявлением в сторону нынешней украинской власти. В этот раз он публично оскорбил украинского министра юстиций. Он считает, что Денис Малюська является идиотом из-за того, что «запихнул себе маки за уши».

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Очередной идиот в новом Правительстве. Вот некий министр Малюська: пока страна понемногу идет к полному хаосу, он решил запихнуть себе маки за уши. Когда же подобные недоминистры будут заниматься чем-то полезным и хорошим для своей страны?», — заявил он.

Очередной идиот нового Правительства, некий министр Малюська, во время того, как страна погружается в полный хаос, запихнул себе маки за уши. Когда же эти «недоминистры» займутся чем-то полезным для страны? pic.twitter.com/hCdRsdaAfy — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) June 4, 2020

По какой-то причине Азаров не стал рассказывать о достижениях нового правительства, попытавшись сосредоточить внимание на, казалось бы, обычном поступке. Именно поэтому сложно говорить о точных причинах недовольства бывшего премьера.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Были те, кто согласился с Азаровым. Однако есть и много комментариев, в которых осуждают не только подобные слова, но и действия Азарова в Украине как политика.

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