Азаров назвал Малюську идиотом: экс-премьер был обескуражен действиями министра юстиции

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины Николай Азаров снова отличился обескураживающим заявлением в сторону нынешней украинской власти. В этот раз он публично оскорбил украинского министра юстиций. Он считает, что Денис Малюська является идиотом из-за того, что «запихнул себе маки за уши».

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — Glavred.info

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Очередной идиот в новом Правительстве. Вот некий министр Малюська: пока страна понемногу идет к полному хаосу, он решил запихнуть себе маки за уши. Когда же подобные недоминистры будут заниматься чем-то полезным и хорошим для своей страны?», — заявил он.

По какой-то причине Азаров не стал рассказывать о достижениях нового правительства, попытавшись сосредоточить внимание на, казалось бы, обычном поступке. Именно поэтому сложно говорить о точных причинах недовольства бывшего премьера.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Были те, кто согласился с Азаровым. Однако есть и много комментариев, в которых осуждают не только подобные слова, но и действия Азарова в Украине как политика.

Напомним, Порошенко призвал Зеленского действовать: обращение экс-президента разошлось в соцсетях (видео).


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