Россия готовится к броску на Украину: цель российских захватчиков ясна

Главное Политика
Ник Петров0
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У Кремля имеется четкий план по оккупации южных районов Украины, и Россия готова к наступлению с целью захвата украинских областей, которые граничат с Крымом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Подготовка РФ к броску на Украину.
Россия ведет активную подготовку к новой агрессии против Украины. Фото: vesti-ua.net.

Главная цель российских оккупантов – сухопутный коридор на Крымский полуостров.

Эксперт ОБСЕ Борис Бабин в интервью изданию «Апостроф» сообщил, что Россия без стеснений заявляет о своих планах по захвату украинских территорий, прилегающих к Крыму.

По словам политика, Кремль не скрывает своих намерений по широкомасштабному вооруженному наступлению с целью захвата Херсонской области, острова «Змеиный», Бердянска и отдельных районов Одесской и Николаевской областей.

По мнению эксперта, агрессия РФ — лишь вопрос времени.

«Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год», – заключил Бабин.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле придумали новую страшилку для россиян.


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