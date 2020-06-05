Россия готовится к броску на Украину: цель российских захватчиков ясна
У Кремля имеется четкий план по оккупации южных районов Украины, и Россия готова к наступлению с целью захвата украинских областей, которые граничат с Крымом.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
Главная цель российских оккупантов – сухопутный коридор на Крымский полуостров.
Эксперт ОБСЕ Борис Бабин в интервью изданию «Апостроф» сообщил, что Россия без стеснений заявляет о своих планах по захвату украинских территорий, прилегающих к Крыму.
По словам политика, Кремль не скрывает своих намерений по широкомасштабному вооруженному наступлению с целью захвата Херсонской области, острова «Змеиный», Бердянска и отдельных районов Одесской и Николаевской областей.
По мнению эксперта, агрессия РФ — лишь вопрос времени.
«Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год», – заключил Бабин.
Ранее сообщалось о том, что в Кремле придумали новую страшилку для россиян.