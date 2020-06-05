У Путина сообщили о подготовке Украиной «коварного» плана по Донбассу: заявление Лукашевича

Постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о том, что ВСУ якобы сосредотачивают свои силы на линии фронта для наступательных операций. Он также сослался на обстрелы, чтобы подтвердить правдивость собственных слов.

Об этой информации сообщил портал «Хвиля», сославшийся на росСМИ, передает «НБН».

«Украина везет на Донбасс чуть ли не полный свой спектр вооружения. Оно предназначено для того, чтобы войска могли вести активные наступательные операции. Так же это вооружение можно использовать для того, чтобы скрывать боевые действия в активной фазе», — заявил он во время онлайн-заседания совета ОБСЕ.

Кроме того, Лукашевич решил сослаться на доклад СММ ОБСЕ, в котором якобы зафиксировано украинское вооружение на ряде станций.

Тем не менее фотоотчетов и каких-либо точных данных постпред не смог предоставить. Поэтому остается неизвестно то, откуда у него появилась данная информация. На фоне же постоянных обстрелов со стороны боевиков из «Л/ДНР» такие заявления становятся несуразными.

Напомним, Азаров назвал Малюську идиотом: экс-премьер был обескуражен действиями министра юстиции.