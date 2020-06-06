Это самый лучший способ — Резников рассказал, как Украина вернет себе оккупированные территории

Председатель МинВОТ Алексей Резников заявил, что есть один довольно хороший способ, чтобы вернуть под контроль Украины временно оккупированные территории.

О них политик заявил в эфире политической программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет «НБН«.

Резников рассказал, что для возвращения оккупированных Россией территорий, надо улучшить качество жизни для людей, которые проживают в граничащих областях — Херсонской, а также подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской.

Политик подчеркнул, что сейчас Россия просто использует оккупированные территории истощает местное население:

«Проще говоря, они отнимают то, что хотят и этим истощают людей… Они не думаю об их будущем. Сейчас мои слова прозвучат странно, но… Эта ситуация нам на руку. Ведь когда они завершат свои вредные действия, мы сможем вернуть себе и людей, и территории. Самый верный способ сделать это — улучшить жизнь украинцев, особенно в регионах, возле оккупированных территорий».

Напомним, ранее Резников рассказал, что Украине может дать отпор российским военным.