Это была спецоперация – Чалый рассказал, кто может стоять за массовыми протестами в США

Украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый предполагает, что к массовым протестам в США могут быть причастны россияне.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой», сообщает НБН.

Валерий Чалый считает, что к массовым протестам в США могут быть причастны россияне. Таким мнением Чалый поделился, отвечая на вопрос журналиста Тараса Березовца «Есть ли в американских акциях протеста российский след?». Дипломат считает, что внешние факторы, которые влияют на протестные настроения в Штатах, безусловно, есть. Вот только вычислить причастных к подстрекательству протестов очень сложно. По словам дипломата, злоумышленники могут заниматься подстрекательством протестных настроений в социальных сетях из любого уголка планеты.

«Эти люди могут сидеть в России или в Европе, в Иране, или еще где-то и из-за этого их очень сложно привязать к делу», — заявил Чалый.

Кроме того, бывший посол Украины в США рассказал о том, как он лично столкнулся со злоумышленниками, которые работают в соцсетях. По его словам, это случилось, когда он занимал должность посла Украины в США.

«От моего имени в социальной сети Facebook начали отправлять сообщения о якобы приглашении на работу американцев. Но для этого сначала нужно было заплатить определенную денежную сумму. А потом люди остаются без работы, а на меня подают в суд. Иными словами – это была спецоперация», — рассказал Чалый.

По словам дипломата, его американские коллеги помогли ему выяснить, кто использовал его Fecebook- страницу для преступных действий. Как выяснилось, все ниточки ведут к организованной преступной группы россиян, которая работала из Европы.

Дипломат подчеркнул, что правовая система США оказалась не готова к подобным информационным атакам.

Напомним, что ранее бывший советник экс-главы Белого дома Барака Обамы Сьюзан Райс озвучила предположения, что к массовым протестам в США могут быть причастны россияне. В Кремле мгновенно отреагировали на заявление Райс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела США.

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