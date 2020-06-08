После критики в адрес супруги: Зеленский хочет прописать обязанности первой леди в законах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обязанности первой леди должны быть прописаны в законодательстве Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду».

У главы государства Владимира Зеленского появилась идея – он считает, что обязанности первой леди страны необходимо прописать на законодательном уровне. По словам украинского лидера, у граждан Украины часто возникают вопросы «чем же занимается или чем должна заниматься первая леди?». Исходя из этого, глава государства считает, что обязанности первой леди должны быть четко обозначены в законе.

Кроме того, по словам Зеленского, его супругу Елену очень часто критикуют. И эта критика, по словам главы государства, не имеет оснований. Как пример, он навел инициативу Елены разослать письма со словами поддержки врачам, которые спасая людей от коронавируса, заболели сами. В ответ, по словам главы государства, в адрес Елены посыпалась критика.

Глава государства рассказал, что один из врачей начал критиковать Елену, якобы за то, что вместо 300% надбавки к зарплате, она рассылает письма. Зеленский отметил, что доктор, который «сделал антипиар Елене» не занимался лечением больных коронавирусом. Также гарант Конституции подчеркнул, что первая леди не занимается вопросом выплаты надбавок к зарплате.

Кроме того, по словам украинского лидера, это было неэтичное отношение к первой леди. После такого случая, по словам Зеленского, у него созрела идея прописать в законах те обязанности, которыми должна заниматься первая леди.

Разработкой данной инициативы глава государства намерен заняться вместе со своей супругой и ее помощниками.

Руководитель государства также подчеркнул, что его новая инициатива не нуждается в бюджетном финансировании.

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