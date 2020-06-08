Террористы «ЛНР» оказались меж двух огней: контратака ВСУ привела к панике в руководстве «республики»

Руководство «ЛНР» крайне недовольно своими отдельными группами наемников, которые провоцируют эскалацию. Контратака ВСУ вынуждает руководство «республики» склониться к признанию необходимости наказать собственных боевиков тюремным сроком.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Обстрел сил ВСУ в Луганской области, который произошел шестого июня, привел к том, что украинские бойцы дали врагу мощный отпор подавив наступление. После контратаки ВСУ террористы понесли серьезные потери и прекратили свою боевую активность отказавшись от попыток атаковать.

Один из известных боевиков «ЛНР» Максим Фомин, псевдоним Владлен Татарский, заявил, что после столь провальной и самовольной атаки наемников им угрожает тюремный срок.

«Сейчас арестовали командира РТГр. Его пытаются выставить виноватым в этом провали. Трусливое руководство «ЛНР» не способно поощрить активность бойцов, и они в таких условиях обречены на провал», — сказал Владлен Татарский.

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