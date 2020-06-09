Почему нет Сивохо? – представитель «ЛНР» отреагировал на обновленный состав переговорщиков со стороны Украины в Минске

Представитель так называемой «ЛНР» на переговорах Контактной группы в Минске Родион Мирошник отреагировал на включение в состав переговорщиков со стороны Украины журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Представитель оккупантов недоволен решением Киева приобщить к переговорам этих людей.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Родион Мирошник, как представитель так называемой «ЛНР» в Контактной группе в Минске, прокомментировал решение Киева приобщить к переговорам в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Они, как известно, должны представлять временно оккупированною территорию Донбасса.

Мирошник заявил, что Казанский «терпеть не может Донбасс». Кроме того, по словам представителя «ЛНР», Казанский неуважительно относится к шахтерам Донбасса.

«Он никогда не уважал земляков, высмеивал шахтеров, как безграмотных и недалеких», — заявил Мирошник.

Мирошник посоветовал жителям ОРДЛО зайти в социальные сети Дениса Казанского, и ознакомиться с блогами, которые он делает. Не оставил без внимания Мирошник и журналиста Сергея Гармаша. По его словам, информационное агентство Гармаша «Остров» поддерживают западные структуры.

«Гармаш, как и Казанский был сторонником «Майдана». Его «Остров» плотно сидит на грантах западных структур», — заявил Мирошник.

Кроме того, Мирошник удивлен тем, что к переговорам по Донбассу в рамках Минска не присоединился бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Хотелось бы спросить: почему в ТКГ нет Сергея Сивохо? А есть вот эти люди?», — заявил Мирошник.

Ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.