Шарий возмущен поступком Киева: блогер требует, чтобы Украина извинилась перед «Л/ДНР»

Блогер, журналист Анатолий Шарий возмущен тем, что отныне на переговорах ТКГ в Минске со стороны Украины будут принимать участие известные украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш. Шарий заявил, что он бы «на месте «той стороны»» отказался бы вести переговоры.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Блогеру Анатолию Шарию не понравилось решение Киева приобщить к переговорам в рамках ТКГ в Минске журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Они, как известно, будут представлять оккупированную Донецкую область.

Блогер раскритиковал данную инициативу Киева, и заявил, что таким образом власти Киева хотят унизить, по его словам «ту сторону». Кроме этого, Шарий начал оскорблять своего коллегу журналиста и блогера Казанского. Шарий обвинил Казанского в распространении лживой информации о жителях Донбасса.

Напоследок Шарий добавил, что лично он бы на месте «той стороны» отказался бы вести переговоры с украинскими журналистами. Кроме того, блогер считает, что Украина должна извиниться перед так называемыми «Л/ДНР».

«Я на месте «той стороны» отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из ТКГ и извинений», — заявил Шарий.

Ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.