Шарий возмущен поступком Киева: блогер требует, чтобы Украина извинилась перед «Л/ДНР»

Политика
Ольга Гергелюк0
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Блогер, журналист Анатолий Шарий возмущен тем, что отныне на переговорах ТКГ в Минске со стороны Украины  будут принимать участие известные украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш. Шарий заявил, что он бы «на месте «той стороны»» отказался бы вести переговоры.

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Фото — zik.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Блогеру Анатолию Шарию не понравилось решение Киева приобщить к переговорам в рамках ТКГ в Минске журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Они, как известно, будут представлять оккупированную Донецкую область.

Блогер раскритиковал данную инициативу Киева, и заявил, что таким образом власти Киева хотят унизить, по его словам «ту сторону». Кроме этого, Шарий начал оскорблять своего коллегу журналиста и блогера Казанского. Шарий обвинил Казанского в распространении лживой информации о жителях Донбасса.

Напоследок Шарий добавил, что лично он бы на месте «той стороны» отказался бы вести переговоры с украинскими журналистами. Кроме того, блогер считает, что Украина должна извиниться перед так называемыми «Л/ДНР».

«Я на месте «той стороны» отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из ТКГ и извинений», — заявил Шарий.

Ранее мы сообщали, что Путин и Меркель обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. 

 

 


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