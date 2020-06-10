Есть козырь в рукаве: Пушилин заявил о главном преимуществе над Киевом

Главарь «ДНР» Денис Пушилин уверен, что у его «республики» есть важное преимущество над Киевом в сложные времена. Он заявил, что СМИ часто пытаются преувеличить проблемы «ДНР» и назвал то, что, по его мнению, положительно отличает жителей «республики» от остальных жителей Украины.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью Шария с Денисом Пушилиным.

«Самое главное, о чем бы я хотел сказать отдельно – это наши люди, а именно самодисциплина наших людей. Они очень быстро и четко выполняли инструкции министерства здравоохранения ДНР. Этой дисциплине есть конкретное объяснение. Обстоятельства закалили людей. Увы, у нас комендантский час, у нас обстрелы, у наших людей сильно выражен инстинкт самосохранения. Этого нет в мирных регионах, и мы видели, как там переламывали людей через колено. Наши люди все принимали и делали легко, без лишних напоминаний. Это наше большое преимущество на самом деле», — сказал Пушилин.

Он отметил, что «ДНР» стремится к быстрому преодолению коронавируса и его последствий. Особое внимание сейчас уделяется тому, чтобы быстрее можно было открыть КПВВ и определенные успехи в этом уже есть.

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