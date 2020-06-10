Это случиться быстро — Венедиктова рассказала, когда отправит ходатайство о мере пресечения для Порошенко

Генпрокурор Украины отметила, что уже в ближайшее время отправит в суд ходатайство для избрания меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНН«.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась — мы отправим в суд ходатайство об избрании меры пресечения для депутата Порошенко. Мы сделаем это быстро, думаю, сегодня-завтра».

Венедиктова также добавила, что им нужно провести допрос Порошенко в качестве уже подозреваемого, а не свидетеля. По словам генпрокурора, это необходимый процессуальный процесс.

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко хотят взять под арест.