Это случиться быстро — Венедиктова рассказала, когда отправит ходатайство о мере пресечения для Порошенко

Политика
Христина Качоровська0
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Генпрокурор Украины отметила, что уже в ближайшее время отправит в суд ходатайство для избрания меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — censor.net.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНН«.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась — мы отправим в суд ходатайство об избрании меры пресечения для депутата Порошенко. Мы сделаем это быстро, думаю, сегодня-завтра».

Венедиктова также добавила, что им нужно провести допрос Порошенко в качестве уже подозреваемого, а не свидетеля. По словам генпрокурора, это необходимый процессуальный процесс.

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко хотят взять под арест.


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