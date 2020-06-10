Хамили и пытались спровоцировать — Денис Казанский рассказал о своих первых переговорах в ТКГ

Украинский журналист, который вошел в состав ТКГ для переговоров по Донбассу, рассказал, как прошло первое его заседание.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Казанского.

Журналист написал, что 9 июня он принял участие в видеоконференции политической подгруппы ТКГ. По его словам основное заседание ТКГ пройдет 10 июня, поэтому на вчерашних переговорах особо ничего не обсуждалось:

«Но я могу отметить несколько фактов:

переговоры должны были пройти с 9 до 13 часов, но представители РФ опоздали на 40 минут. Как мне объяснили, они часто опаздывают;

представители так называемых «Л/ЛНР» довольно резко отреагировали на наше появление: нам хамили и пытались спровоцировать конфликт… Мы были готовы к такому повороту, поэтому не пошли у них на поводу;

один из представителей «ЛНР» Родион Мирошник пару раз назвал нас «представителями консультативного совета», но модератор Пьер Морель сразу их перебивал и отмечал, что консультативного совета нет».

Напомним, ранее мы писали, что Казанский стал участником ТКГ в Минске.