Хамили и пытались спровоцировать — Денис Казанский рассказал о своих первых переговорах в ТКГ
Украинский журналист, который вошел в состав ТКГ для переговоров по Донбассу, рассказал, как прошло первое его заседание.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Казанского.
Журналист написал, что 9 июня он принял участие в видеоконференции политической подгруппы ТКГ. По его словам основное заседание ТКГ пройдет 10 июня, поэтому на вчерашних переговорах особо ничего не обсуждалось:
«Но я могу отметить несколько фактов:
- переговоры должны были пройти с 9 до 13 часов, но представители РФ опоздали на 40 минут. Как мне объяснили, они часто опаздывают;
- представители так называемых «Л/ЛНР» довольно резко отреагировали на наше появление: нам хамили и пытались спровоцировать конфликт… Мы были готовы к такому повороту, поэтому не пошли у них на поводу;
- один из представителей «ЛНР» Родион Мирошник пару раз назвал нас «представителями консультативного совета», но модератор Пьер Морель сразу их перебивал и отмечал, что консультативного совета нет».
Напомним, ранее мы писали, что Казанский стал участником ТКГ в Минске.
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