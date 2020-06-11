Будут плохие последствия — бывший посол Канады в Украине рассказал, чем обернется для власти желание арестовать Порошенко

Роман Ващук, канадский дипломат и посол Украины в Канаде (с 2014 по 2019 гг) уверен, что уголовные дела против пятого президента — это дело рук Коломойского и Портнова.

Об этом дипломат написал у себя в Twitter, предает «НБН«.

По словам Ващука, власти не стоит арестовывать Порошенко лишь за то, что этого хотят олигарх Коломойский и скандальный юрист, чиновник времен Януковича Андрей Портнов.

Дипломат подчеркнул, что эти двое просто хотят отомстить пятому президенту за свои финансовые потери:

«Ещё в середине 2019 года новая власть строила планы арестовать Порошенко. Тогда Портнов и Коломойский сильно хотели отмстить пятому президенту за то, что во время его правления у них пострадали репутация и экономика. Благодаря своим медиа-ресурсам они создали вокруг Порошенко сплошной негатив».

При этом, отметил диплома, он не имеет ничего против, если к ответственности привлекают предшественников, которые действительно причастны к коррупции:

«Но открытое преследование Порошенко — важного и известного партнера для западных политиков — это большая ошибка. И она принесет только плохие последствия».

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко хотят взять под арест.