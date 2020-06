Это повлияет на отношения между Украиной и ЕС — Карл Бильдт предупредил Зеленского на счет Порошенко

Влиятельный европейский политики и бывший премьер-министр Швеции прокомментировал ситуацию вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Twitter Бильдта.

По слова дипломата, если сейчас Зеленский решит повторить путь Януковича и арестует оппозиционного к себе Порошенко — Европа не будет молчать:

Is @ZelenskyyUa 🇺🇦 preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the 🇪🇺🇺🇦 relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB

— Carl Bildt (@carlbildt) June 11, 2020