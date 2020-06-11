Это повлияет на отношения между Украиной и ЕС — Карл Бильдт предупредил Зеленского на счет Порошенко

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Влиятельный европейский политики и бывший премьер-министр Швеции прокомментировал ситуацию вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко.

Карл Бильдт
Карл Бильдт. Фото — liga.net

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Twitter Бильдта.

По слова дипломата, если сейчас Зеленский решит повторить путь Януковича и арестует оппозиционного к себе Порошенко — Европа не будет молчать:

«Хочет ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и арестовать политического оппонента Порошенко? Если такое произойдет, будут приняты соответствующие меры. Это дело будет в центре внимания между отношениями ЕС и Украины».

 

Напомним, ранее мы писали, что Петра Порошенко хотят взять под арест.


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