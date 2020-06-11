Это повлияет на отношения между Украиной и ЕС — Карл Бильдт предупредил Зеленского на счет Порошенко

Влиятельный европейский политики и бывший премьер-министр Швеции прокомментировал ситуацию вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Twitter Бильдта.

По слова дипломата, если сейчас Зеленский решит повторить путь Януковича и арестует оппозиционного к себе Порошенко — Европа не будет молчать:

«Хочет ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и арестовать политического оппонента Порошенко? Если такое произойдет, будут приняты соответствующие меры. Это дело будет в центре внимания между отношениями ЕС и Украины».

Is @ZelenskyyUa 🇺🇦 preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the 🇪🇺🇺🇦 relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB — Carl Bildt (@carlbildt) June 11, 2020

Напомним, ранее мы писали, что Петра Порошенко хотят взять под арест.