Херсон им не нужен – Куницын рассказал, какие объекты на территории Украины может захватить РФ

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму становится с каждым днем все более серьезной. Крым не может без днепровской воды. Бывший премьер-министр АРК Сергей Куницын опасается, что РФ может начать военное вторжение, чтобы обеспечить полуостров днепровской водой.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интернет-портал «Гордон».

Бывший премьер-министр АРК Сергей Куницын отмечает, что ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму сейчас критическая. По его словам, запасы пресной воды могут исчерпаться уже в середине лета 2020 года. Куницын отметил, что до аннексии полуострова, вода в Крым поступала по Северо-Крымскому каналу. Политик считает, что РФ не может опреснять морскую воду, так это делает, например, Сингапур. По его словам, на это необходимо потратить колоссальные средства.

Куницын опасается, что Россия может начать военное вторжение.

«Они не смогут решить эту проблему без Украины», — считает бывший премьер-министр АРК.

При этом Куницын считает, что РФ нужны именно водные объекты Украины, чтобы обеспечить Крым пресной водой.

«Россия может пойти на военную эскалацию. Херсон им не нужен, им нужно Каховское море, и шлюзы в районе Таврийска и Каховски, потому, что без этих объектов они не смогут подать воду в Крым», — считает Куницын.

Экс-чиновник отметил, что данную угрозу необходимо воспринимать крайне серьезно.

О том, что Кремль может начать военное вторжение из-за критической ситуации с пресной водой в Крыму, ранее говорил и председатель крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

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