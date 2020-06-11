С ним нельзя договариваться – Зеленский рассказал о тайной встрече с Порошенко (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский решил рассказать о том, как к нему после президентских выборов приходил Петр Порошенко, и просил о чем-то договориться. Нынешний глава после таких попыток только один раз решил встретиться с экс-президентом.

Об этой информации стало известно благодаря интервью «Украинской Правды» в YouTube, передает «НБН».

«Да, Порошенко приходил ко мне и после выборов президента. Он предлагал несколько раз встретиться. Я в этом не видел особого смысла. Я считал, что это никаких результатов не принесет. Но, когда он уже лично пришел ко мне, я согласился, чтобы узнать, что же ему нужно от меня», — сообщил Зеленский.

Затем президент Украины сообщил, что вовремя вспомнил предупреждения. По словам Зеленского, коллеги и бывшие друзья Порошенко сообщили, что с ним нельзя договариваться. Примечательно то, как сказал Зеленский, такое мнение разделили и бывшие президенты Украины.

«Я понял, что с ним нельзя договариваться. Порошенко – это не мой президент, хоть я и голосовал за него в 2014. Я помню, как он до выборов использовал грязные приемы, пытаясь очернить меня и мою семью. Это сложно забыть», — сообщил он.

Тем не менее украинский глава не стал раскрывать подробностей встречи. Он только сообщил, что Порошенко по каким-то причинам до сих пор считает себя президентом Украины.

«Он уверен, что сделал для страны очень много. Но хочу заверить, если прокуратура все докажет, и вынесет приговор, Порошенко будет сидеть», — подытожил Зеленский.

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