Невзоров рассказал, как в России работают законы: журналист о неравенстве и отсутствии перспектив

Александр Невзоров сообщил, что ситуация с аварией Ефремова пролила свет на многие ранее незаметные вещи в Российской Федерации. По его словам, в РФ вся страна ездит по встречной полосе, а многие люди, имея за собой большие грехи, начали из себя строить праведных под эгидою закона.

Об этой информации сообщил Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Вся эта волшебная панорама открылась. Мы сейчас можем увидеть, как элита, попирающая закон как может, сейчас говорит о праведности и вынужденной законности по отношению к той аварии. Вспоминается сразу сонм светлых ангелов, которые слетаются на Мишку, дабы определить ему кару. Очень смешно смотреть, как это невежественное болото пузырится. У этих ангелов ведь даже нимбы ворованные, а крылья в самом лучшем случае насосаные», — сообщил Невзоров в самом начале.

После этого Невзоров сообщил о самой иронии дорожного движения, которую можно заметить в Российской Федерации.

«Смешно сейчас слышать о правилах дорожного движения или законах в стране. Наверное, эти ребята не знают, но у нас вся страна по встречке давно ездит. О каком равенстве может идти речь?», — сообщил он затем.

В конце Невзоров не стал из принципа комментировать более подробно неравенство людей в России. Возможно, для журналиста это очевидные и наболевшие вещи. Тем не менее он в конце интервью лишь задал риторический вопрос о том, что делать молодым людям в таких условиях без особых перспектив.

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