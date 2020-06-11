Невзоров рассказал, как в России работают законы: журналист о неравенстве и отсутствии перспектив

За рубежом
Родион Власов0
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Александр Невзоров сообщил, что ситуация с аварией Ефремова пролила свет на многие ранее незаметные вещи в Российской Федерации. По его словам, в РФ вся страна ездит по встречной полосе, а многие люди, имея за собой большие грехи, начали из себя строить праведных под эгидою закона.

Александр Невзоров
Александр Невзоров. Фото — m.dp.ru

Об этой информации сообщил Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Вся эта волшебная панорама открылась. Мы сейчас можем увидеть, как элита, попирающая закон как может, сейчас говорит о праведности и вынужденной законности по отношению к той аварии. Вспоминается сразу сонм светлых ангелов, которые слетаются на Мишку, дабы определить ему кару. Очень смешно смотреть, как это невежественное болото пузырится. У этих ангелов ведь даже нимбы ворованные, а крылья в самом лучшем случае насосаные», — сообщил Невзоров в самом начале.

После этого Невзоров сообщил о самой иронии дорожного движения, которую можно заметить в Российской Федерации.

«Смешно сейчас слышать о правилах дорожного движения или законах в стране. Наверное, эти ребята не знают, но у нас вся страна по встречке давно ездит. О каком равенстве может идти речь?», — сообщил он затем.

В конце Невзоров не стал из принципа комментировать более подробно неравенство людей в России. Возможно, для журналиста это очевидные и наболевшие вещи. Тем не менее он в конце интервью лишь задал риторический вопрос о том, что делать молодым людям в таких условиях без особых перспектив.

Напомним, через 5 лет Украины не будет – Литвин озвучил сценарий распада страны.


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