Санкционное давление на РФ: Кулеба обратился к Евросоюзу с важным призывом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на РФ. По словам руководителя МИД Украины, причиной для таких действий ЕС должно стать грубое нарушение прав человека страной-агрессором в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Сегодня, 11 июня, состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза. К европейским дипломатам присоединились и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Во время заседания, главный украинский дипломат заявил о том, что РФ продолжает нарушать права человека в аннексированном Крыму. Кроме того, Кулеба рассказал о том, что РФ хочет провести на территории аннексированного Крыма голосование за изменения в Конституции РФ. Украинский министр отметил, что проведение данного референдума в Крыму, станет грубым нарушением международного права со стороны РФ.

Руководитель МИД Украины призвал страны Европейского Союза усилить санкционное давление на Россию. Кулеба отметил, что на РФ должно усиливаться не только экономическое давление, но и политическое и военное.

Министр считает, что санкции против РФ должны действовать до тех пор, пока Крым не вернется под юрисдикцию Украины.

Кроме того, глава МИД Кулеба проинформировал европейских дипломатов о ситуации на оккупированном Донбассе. Он отметил, что подконтрольные РФ НВФ продолжают препятствовать работе представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса. Также министр подчеркнул, что РФ продолжает масштабную паспортизацию жителей ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что Куницын рассказал, какие объекты на территории Украины может захватить РФ.