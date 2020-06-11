Уход Вакарчука из Рады: в «Голосе» прокомментировали решение своего лидера

Народные депутаты от партии «Голос» с пониманием восприняли решение своего лидера Святослава Вакарчука уйти из украинской политики. Данной информацией поделилась глава партии «Голос» Кира Рудик.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на LIGA.net.

По словам Рудик, о том, что Святослав Вакарчук собирается уходить из политики она узнала еще неделю назад. Народный депутат отметила, что политическая сила «Голос» отнеслась с пониманием к решению, которое принял лидер политсилы.

По словам главы «Голоса», после того, как Вакарчук увидел, как депутаты его партии активно собирают подписи за отставку главы МВД Арсена Авакова, он заявил, что благодаря ему в украинскую политику пришли новые люди, профессионалы. Кроме того, Рудик отметила, что лично ей Вакарчук сказал, что она сумеет справиться с ролью главы партии «Голос».

Политик заявила, что хотела бы, чтобы другие украинские политики, которые по ее словам, «отжили свое», последовали примеру Вакарчука.

Но в то же время, Рудик не стала скрывать, что партия «Голос» понимает, что после ухода своего лидера, рейтинг политической силы может упасть.

Напомним, о том, что Святослав Вакарчук решил снять с себя депутатские полномочия, стало известно, сегодня, 11 июня. Об этом Вакарчук сообщил сам. По его словам, он свою миссию в украинской политике «частично выполнил».

Как известно, Кира Рудик сейчас является главою партии «Голос». Лидером партии народная избранница стала еще в марте 2020 года.

Ранее мы сообщали, что Украина может предоставить Донбассу особый статус.