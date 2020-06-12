«ДНР» готовится восстановить «историческую справедливость»: террористы сделали новое заявление о судьбе Донбасса

Представители самопровозглашенной власти «ДНР» активно выступают с агрессивными высказываниями об изменении ситуации на Донбассе в лучшую для них сторону. Ярким заявлением в День России отличился «председатель народного совета ДНР» Владимир Бидевка.

Об этом сообщает ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Бидевка уверен, что уже скоро «ДНР» сможет сделать прорыв в плане «восстановления исторической справедливости» благодаря своей верности Российской Федерации.

«Мы сделали свой выбор в 2014 году и четко придерживаемся его несмотря на трудности. ДНР часть Русского мира, наша родина – Россия, и с каждым днем мы все ближе возвращаемся к своим корням. Эти шесть лет борьбы доказали всему миру, что Донбасс был и есть частью России. Скоро нас ждут новые великие свершения», — заявил представитель террористов.

Далее он выразил свою личную благодарность Владимиру Путину и поздравил всех россиян с праздником.

Напомним, как сообщалось ранее, популярные украинские политики поздравили россиян с днем России: подробности скандального заявления.