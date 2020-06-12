Минские соглашения не соответствуют реалиям – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Минские соглашения необходимо «модернизировать».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Униан».

Вице-премьер напомнил о том, что Минские договоренности были подписаны еще в 2015 году. По словам Резникова, формально можно считать, что «Минск» был завершен 31 декабря 2015 года. Резников считает, что те договоренности, которые были согласованы в Минске необходимо «модернизировать». Политик отметил, что ранее канцлер Германии заявляла о том, что Минские соглашения «не являются вычесанными на камне».

«Я думаю, что все понимают, что Минские соглашения не соответствуют реалиям», — заявил Резников.

Кроме того, политик сделал акцент на еще одном важном моменте. По словам Резникова, после того, как был подписан «Минск-2», его не ратифицировала ни Верховная Рада Украины, ни Государственная Дума РФ, как сторона этих соглашений.

Но, несмотря на это, по словам Резникова, Украина все равно продолжает делать все возможное, чтобы выполнять «Минск-2». Чиновник также отметил, что только благодаря Минской переговорной площадке, Украина может хоть как-то вести переговоры с РФ.

Напомним, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мережко заявлял, что Украина может выйти из «Минска-2», поскольку договоренности можно считать нерабочими.

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