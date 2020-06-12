У Путина признали Донбасс частью Украины: официальное заявление Пескова

Главное Политика
Родион Власов0
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что оккупированные территории Донбасса – это представители интересов украинского региона. Однако при этом Песков сообщил, что «Л/ДНР» отвергла сама Украина.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — Sakhalin.info

Об этой информации сообщили «Донецкие новости», передает «НБН».

«В республиках ДНР и ЛНР вполне возможно двойное гражданство. Российская Федерация руководствуется принципами гуманитарности, начала выдавать там паспорта РФ. Эти люди были отторгнуты собственной страной. Но нужно понимать, что люди на Донбассе являются представителями украинского региона, то есть самой Украины. Но при этом они – граждане самопровозглашенных республик с другими паспортами», — сказал Песков.

Более того, Песков сообщил, что на переговорах ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе есть люди с двойным гражданством, в том числе и РФ.

Других подробностей Песков не стал раскрывать. Однако для некоторых людей его слова о том, что «Л/ДНР» представляют Украину, а значит и по факту является частью этой страны, были неожиданными для некоторых людей.

Напомним, вы бросаете страну в хаос! – Богдан выступил с жесткой критикой в сторону Зеленского.


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