За Петром Порошенко ведут незаконную слежку

Политика
Христина Качоровська0
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Соратник пятого президента Украины нардеп Артур Герасимов сообщил, что возле дома Порошенко были замечены неизвестные автомобили.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — focus.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

По словам Герасимова, возле дома Петра Порошенко вчера стояли два неизвестные автомобили:

«Это авто марки Toyota и Volkswagen. Также был микроавтобус Volkswagen… В нем пребывали неизвестные люди, которые отказались рассказывать кто они и откуда».

Он добавил, что были проверены номерные знаки, но, как оказалось, таких номеров не существует:

«В базе таких номерных знаков нет. Это наводит лишь на одну мысль — это номера для прикрытия. За Петром Порошенко ведут незаконную слежку».

Напомним, ранее мы писали, что Петра Порошенко хотят взять под арест.


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