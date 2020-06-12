Соратник пятого президента Украины нардеп Артур Герасимов сообщил, что возле дома Порошенко были замечены неизвестные автомобили.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

По словам Герасимова, возле дома Петра Порошенко вчера стояли два неизвестные автомобили:

«Это авто марки Toyota и Volkswagen. Также был микроавтобус Volkswagen… В нем пребывали неизвестные люди, которые отказались рассказывать кто они и откуда».

Он добавил, что были проверены номерные знаки, но, как оказалось, таких номеров не существует:

«В базе таких номерных знаков нет. Это наводит лишь на одну мысль — это номера для прикрытия. За Петром Порошенко ведут незаконную слежку».

Напомним, ранее мы писали, что Петра Порошенко хотят взять под арест.