Кроме руководства РФ: Порошенко озвучил имя виновника аннексии Крыма и войны на Донбассе

Ответственность за аннексию РФ украинского полуострова Крым и оккупацию территорий Донбасса лежит не только на руководстве страны-агрессора РФ, но также и на сбежавшем в РФ, экс-президенте Викторе Януковиче. Так заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

С таким заявлением Петр Порошенко выступил в Апелляционном суде Киева, где рассматривается обжалование адвокатами Виктора Януковича по делу государственной измены беглого президента. Сам же Петр Порошенко проходит по делу, как свидетель.

Бывший украинский лидер заявил, что кроме президента РФ и других топ-чиновников РФ, ответственность за аннексию украинского полуострова Крым и оккупацию Донбасса, лежит и на Викторе Януковиче, который после победы Евромайдана сбежал в РФ. Народный избранник от «Европейской Солидарности» напомнил, о том, что Янукович просил российского президента Путина ввести российские войска на территорию Украины. Порошенко отметил, что письмо Януковича Путину, в котором президент-беглец просил лидера Кремля ввести российские войска, продемонстрировал тогдашний постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин.

По словам Порошенко, Виктор Янукович несет ответственность перед Украинским государством за «потерю территорий».

Кроме того, политик отметил, что вещи необходимо называть своими именами. По словам народного депутата, если речь идет о Крыме, то это не потеря территорий, а аннексия, которая является грубым нарушением норм международного права.

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