Макрон не приедет к Путину на парад Победы 24 июня: стала известна причина

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует ехать в Москву, 24 июня на парад Победы. Как рассказали в Елисейском дворце представители Макрона, французский лидер не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Сегодня, 15 июня, появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать 24 июня на параде Победы в Москве, так как приглашения от Кремля он не получал. Данную информацию озвучили в Елисейском дворце.

В Кремле же заявляют, что к Путину на парад Победы 24 июня, приедут 12 глав государств. Кто эти политики в Кремле не комментируют.

Кроме того, ранее россСМИ уверяли, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал присутствовать на параде Победы в Москве, 9 мая, который, как известно, перенесли на 24 июня.

Стоить отметить, что в Кремле не приглашали и украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в РФ отменили парад Победы 9 мая. Мероприятие в честь 75-годовщины со Дня Победы во Второй мировой войны решили перенести на 24 июня. А вот лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, несмотря на пандемию коронавируса и призывы ВОЗ не проводить данное мероприятие, все-таки провел парад Победы 9 мая.

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