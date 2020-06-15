Стрелков призывает Путина к захвату Беларуси и Украины: экс-боевик назвал какие города Россия должна захватить

Бывший сепаратист «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, какие иностранные города должна захватить Российская Федерация. Как он считает, прежде всего Владимир Путин должен захватить Киев, Минск, Витебск, Донецк, Харьков, а также Одессу.

Об этой информации сообщил Гиркин на своей страничке «Вконтакте», передает «НБН».

«Дедушка совсем ум потерял. О какой России можно говорить без тех городов, которые находятся на территории Украины и Беларуси? Я говорю о Киеве, Минске, Витебске, Харькове, Полтаве и множестве других городов. Хотя Российская Федерация сейчас находится территориально на том месте, где стояло настоящее государство, но она не является настоящей страной-государством. Это просто держава, которая образовалась на территории разорванной на куски», — сообщил он.

Следует отметить, что это является прямым призывом РФ действовать агрессивно в плане внешней политики, поскольку Киев и Минск – это столицы двух независимых государств.

Пользователи соцсетей были обескуражены подобными заявлениями. Пророссийские комментаторы высказались, безусловно, в пользу слов экс-боевика. Однако нашлись и те, кто упрекнул Гиркина за подобные призывы о восстановлении Российской Империи.

Напомним, Пушилин угрожает армии Украины: глава «ДНР» дал новый указ террористам «республики».