Заседание ТКГ: стало известно об итогах переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе

Украина настаивает на восстановлении действия украинского законодательства на временно оккупированной территории Донбасса. Данное заявление от украинских переговорщиков прозвучало на заседании ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на сайт президента Украины.

Сегодня, 15 июня, состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках ТКГ. Отмечается, что переговоры состоялись в режиме видеоконференции.

Украинская делегация во время переговоров с представителями РФ, при посредничестве ОБСЕ, заявила, что на оккупированной территории Донбасса, должно действовать украинское законодательство. Кроме того, украинские переговорщики затронули тему имущества на территории ОРДЛО. Украина заявила о необходимости проведения инвентаризации и государственного, и частного имущества на территории оккупированного Россией Донбасса. Также украинская команда переговорщиков подняла еще один важный вопрос – налогообложение, которое также должно восстановиться на этих территориях в рамках украинского законодательства.

Кроме того, на заседании ТКГ, украинская делегация подняла вопрос мобильной связи на территории ОРДЛО. Представители Украины во время переговоров по Донбассу, настаивали на том, чтобы жители Донбасса пользовались мобильной связью от украинских операторов. Кроме того, обсуждался вопрос водоснабжения оккупированной Луганской области. Стороны также уделили внимание вопросу экологии на территории Донбасса. К обсуждению этого вопроса социально-экономическая подгруппа Контактной группы договорилась вернуться на следующих заседаниях ТКГ.

Кроме того, представители Украины в гуманитарной подгруппе выступили с инициативой провести еще одно внеочередное заседание гуманитарной подгруппы. В ОБСЕ поддержали данную инициативу Украины.

Стоить отметить, что представители Украины во время переговоров по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе в очередной раз отметили, что участниками переговоров являются Украина, РФ и ОБСЕ.

По поводу очередного раунда переговоров в рамках ТКГ высказались представители так называемых «Л/ДНР». В ОРДЛО заявили, что переговоры закончились безрезультатно. Этой информацией поделился подконтрольный оккупантам Telegram-канал @dontel. Ресурс сообщил, что представители Киева «не желают вести переговоры с представителями Донецка и Луганска». Кроме того, представители «Л/ДНР» в очередной раз заявили, то они недовольны обновленным составом переговорщиков со стороны Украины.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ с марта проходят в режиме видеоконференции.

Стоить отметить, что начиная с 10 июня к команде переговорщиков со стороны Украины в рамках ТКГ, присоединились украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

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