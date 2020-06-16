Это террор против патриотов: «Европейская солидарность» и «Батькивщина» объединились в поддержку Стерненко

Нардеп от «Евросолидарности» Мария Ионова и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко с трибуны парламента заявили о недопустимости уголовного преследования активиста Сергея Стерненко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.

Так, по словам Марии Ионовой, на наших глазах происходит реванш режима Януковича:

«Дело Стерненко… Оно не выдерживает никакой критики. Ведь он использовал свое право на самозащиту. Сергея хотят аретсовать лишь за то, что он спасал свою жизнь».

Нардеп также напомнила, как вчера, под Шевченковским судом, избили людей, которые пришли поддержать Стерненко:

«Именно в судах сейчас происходит наступление на демократию. Апелляция по делу Януковича — это яркий пример реванша антимайдана. Суд проходит в то время, когда соратник Януковича Андрей Портнов смог возобновить контроль над этими органами».

Ионова отметила, что в Украине политические преследования уже становятся нормой, но наши западные партнеры не будут закрывать на это глаза. По словам народной избранницы, такие действия Зеленского может привести к тому, что мы потеряем поддержку Запада.

О недопустимости преследования Сергея Стерненко заявили и Юлия Тимошенко:

«Наша партия будет поддерживать Сергея Стерненко. Террор в отношении патриотов — это недопустимо. Всё, что сейчас происходит — это позор для Украины».

Напомним, ранее мы писали, что нардепы из «Европейской солидарности» готовы взять на поруки Стерненко.