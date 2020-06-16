Украина не может начать переговоры с НАТО, несмотря на новый статус: Столтенберг рассказал, кто блокирует диалог сторон

Украина заслужила свой новый статус в НАТО. Так прокомментировал предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

Во время видеообщения с прессой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не оставил без внимания предоставление Альянсом нового статуса Украине в НАТО. По словам генсекретаря НАТО, данное решение Альянс принял по поводу Украины, потому что она доказала, что является очень ценным партнером для Североатлантического Альянса.

Представитель военного Альянса заявил, что в дальнейшем сотрудничество между Украиной и странами НАТО будет углубляться.

Но, несмотря на новые преимущества, которые дает Украине новый статус в НАТО, Столтенберг указал на одну проблему. Вести переговоры с военным Альянсом Украина все еще не может. Причина остается прежней – Венгрия блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО. Как известно, Венгрию не устраивают определенные пункты украинского языкового закона.

Столтенберг добавил, что руководство Альянса будет пытаться решить данную проблему.

Напомним, что новый статус в НАТО открывает перед Украинским государством новые горизонты. Но все-таки главная цель Украины – это полноправное членство в НАТО, так ранее заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Новый статус Украины в НАТО не дает покоя РФ. В Кремле заявили, что приняв данное решение, в НАТО продемонстрировали, что они хотят расширить свое влияние на Европейском континенте.

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