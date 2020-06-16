За этим будущее – Пушилин назвал новую цель «ДНР»

Глава «ДНР» Денис Пушилин назвал главную цель «республики» на современном этапе развития. Изменения могут значительно повлиять на экономическую, социальную и научные сферы. В угольную отрасль внедряются новейшие технологии.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Пушилин выступил с заявлением в ходе совещания по вопросам глубокой переработки угля в «ДНР».

«Перед республикой сейчас стоит важнейшая задача – внедрение новейших технологий в угольную отрасль. Без этого экономика будет обречена на деградацию. За новыми технологиями будущее ДНР. Без науки нам не обойтись. Будущее за углехимией и мы можем быть в этом сильными. Времени на раскачку у нас нет – нужно действовать!», — заявил Пушилин.

Отмечается, что в совещании принимали участие ряд экспертов и министров, которые разработали ряд шагов по реализации амбиций Пушилина. В частности, предложено внедрение вибрационно-пневматических методов обогащения – безводный метод и повышение глубины обогащения мелкозернистых углей мокрым способом.

Напомним, как сообщалось ранее, у Лаврова ответили на «поздравление» от СБУ: в МИДе РФ были возмущены троллингом спецслужбы.