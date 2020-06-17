Денисова рассказала, как Путин мстит Украине за санкции: подробности

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что Российская Федерация начала мстить украинцам за санкции. В частности, она сказала, что в Владимир Путин из-за этого усиливает издевательства над теми гражданами Украины, которые незаконно удерживаются на территории государства-агрессора.

Об этой информации сообщила сама Денисова на страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Россия отвечает на международные санкции усилением издевательств над незаконно удерживаемыми гражданами Украины. Они отказываются нашим дипломатам в посещении наших же сограждан, продолжая физическое, а также психологическое давление. Это нарушает международное и, более того, российское законодательство», — сообщила она в начале.

Стоит отметить, что, по словам омбудсмена, целый ряд украинских граждан в данный момент испытывают на себе давление Кремля. Среди таких следующие: Теймур Абдуллаев, Владимир Якименко, Вадим Сирук и многие другие.

«Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться взятых на себя международных обязательств насчет обеспечения прав незаконно арестованных граждан Украины, также прекратив репрессии, направленные против крымскотатарского народа», — сообщила она.

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