Он должен принести мир с точными датами: Ермак о перспективах саммита Нормандской четверки

В ближайшие месяцы должен состояться саммит «Нормандской четверки».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По словам главы офиса президента Андрея Ермака, на этом саммите должны быть приняты решения, касающиеся мира на Донбассе с указанием точных дат.

Правда, как сказал глава ОП, до встречи сторонам необходимо выполнить договоренности прошлого саммита.

Ермак пояснил, что украинская сторона готова выполнить решения, принятые на предыдущем саммите, однако со стороны России пока такой готовности не ощущается.

По словам главы ОП, если все пункты все же будут выполнены, и это произойдет быстро, то встреча в «нормандском формате» произойдет в скором будущем.

Вместе с тем Ермак подчеркнул, что президент Зеленский на этой встрече будет добиваться установления четких дат завершения конфликта на Востоке Украины.

Ранее сообщалось о том, что Россия перебрасывает новые танки в зону конфликта на Донбассе.