В чем разница между конфликтами на Донбассе и в Приднестровье: Енин озвучил главное отличие

Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил главное отличие между конфликтами на Востоке Украины и в Приднестровье. По его словам, наличие границы со страной-агрессором, как раз и является главным отличием между этими конфликтами.

Евгений Енин
Евгений Енин. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина». 

Наличие границы с РФ является ключевым фактором, который отличает конфликты в Приднестровье и на Донбассе. Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Также дипломат отметил, что, несмотря на то, что курировать вопрос Донбасса в Кремле начал Дмитрий Козак, при участии, которого решался «приднестровский конфликт», ключевые решение все равно принимает президент РФ Владимир Путин. По словам Енина, не стоить переоценивать кадровые перестановки в администрации Путина.

«Российская агрессия против Украины не является вопросом персоналий», — констатировал заместитель главы МИД Украины.

Политик отметил, что РФ не собирается поступаться своими внешнеполитическими интересами, в том числе и по Донбассу.

Со своей стороны, по словам Енина, Украина должна четко придерживаться так называемых «красных линий».

Ранее мы сообщали, что Кулеба четко обозначил «красные линии» украинской стороны в переговорах по Донбассу. 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Сеуле предложили провести новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР в конце апреля

Дмитрий Климов

В России «продинамили» главаря боевиков Пушилина

Мария М

Стало известно, кто может стать новым директором ГБР

Христина Качоровська

Добавить комментарий