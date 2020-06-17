В чем разница между конфликтами на Донбассе и в Приднестровье: Енин озвучил главное отличие

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил главное отличие между конфликтами на Востоке Украины и в Приднестровье. По его словам, наличие границы со страной-агрессором, как раз и является главным отличием между этими конфликтами.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Наличие границы с РФ является ключевым фактором, который отличает конфликты в Приднестровье и на Донбассе. Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Также дипломат отметил, что, несмотря на то, что курировать вопрос Донбасса в Кремле начал Дмитрий Козак, при участии, которого решался «приднестровский конфликт», ключевые решение все равно принимает президент РФ Владимир Путин. По словам Енина, не стоить переоценивать кадровые перестановки в администрации Путина.

«Российская агрессия против Украины не является вопросом персоналий», — констатировал заместитель главы МИД Украины.

Политик отметил, что РФ не собирается поступаться своими внешнеполитическими интересами, в том числе и по Донбассу.

Со своей стороны, по словам Енина, Украина должна четко придерживаться так называемых «красных линий».

Ранее мы сообщали, что Кулеба четко обозначил «красные линии» украинской стороны в переговорах по Донбассу.