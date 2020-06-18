Лавров возмущен новой позицией Украины по Донбассу: глава МИД РФ выдвинул требование Киеву

Руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление Киева о рекомендательном характере выполнения Минских соглашений для Украины. Лаврова возмутила позиция Киева. Главный дипломат РФ требует от Киева выполнения всех пунктов Минских соглашений.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал недавние заявление ряда украинских политиков о рекомендательном характере выполнения Минских соглашений. Главного дипломата РФ возмутила позиция Украины. Лавров сразу же выдвинул требование Украине. По его словам, Минские соглашения являются обязательными для выполнения Киевом.

«Те заявления, которые мы слышим от представителей Украины, о том, что Минские соглашения не носят обязательного характера – это все от лукавого, либо от незнания предмета», — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров отреагировал на высказывания своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы по поводу «красных линий» украинской стороны в переговорном процессе по Донбассу. Лавров заявил, что у Москвы есть всего лишь одна «красная линия», которая заключается в полном выполнении Минских соглашений.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о том, что Украина «должна» вести прямой диалог с так называемыми «Л/ДНР». Кроме того, главный дипломат РФ неоднократно обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений и парижского коммюнике.

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