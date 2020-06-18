ТКГ зашла в тупик: Никонорова заявила о манипуляциях Киева

Руководство «ДНР» приняло решение обнародовать протокол заседания Трехсторонней контактной группы. С заявлением выступила Наталья Никонорова, которая является так называемым «министром иностранных дел ДНР».

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Никонорова заявила, что власти Киева намеренно манипулируют информацией в попытке создать себе выгодный образ. Она подчеркнула, что считает важным обнародовать протокол ТКГ, чтобы люди сами могли с ним ознакомиться и делать собственные выводы.

«Мы видим очевидную разницу между тем как украинские СМИ демонстрируют ситуацию с ТКГ и тем, как реально ведут себя украинские власти. Киев пытается продемонстрировать свою приверженность Минским соглашениям, но на практике этого не происходит, они лишь создают выгодную для себя картину. Исходя из этого, мы решили опубликовать протокол заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 10 и 15 июня. Выводы делайте сами», — сказала Никонорова.

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