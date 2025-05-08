Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу СБУ, такие действия правоохранительных и силовых структур охватят весь город.

Цель подобного мероприятия — предотвратить и нейтрализовать потенциальную угрозу ведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан.

Данные мероприятия учтут особенность правового режима в период военного положения. В частности, правоохранителям позволено ограничивать проход и проезд по улицам, проверять документы граждан и осматривать авто. При возникновении обоснованных подозрений в отношении конкретных особ, может проводиться их дополнительная проверка.

Также, планируется осуществление осмотра территорий и помещений общего пользования для обнаружения запрещенных предметов.

В СБУ просят граждан с пониманием отнестись к причинению неудобств, и надлежащим образом реагировать на законные действия/требования правоохранителей. Например, необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность и не игнорировать соблюдение режима комендантского часа.

Ранее мы писали о том, что в ВРУ направят ряд законопроектов по подготовке населения к национальному сопротивлению.