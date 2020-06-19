Пойдет до конца: Вакарчук рассказал, как лишится мандата без помощи депутатов

Святослав Вакарчук твердо намерен покинуть парламент. И так как заручится поддержкой народных депутатов ему не удалось, он нашел новый способ лишить себя депутатского мандата.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Святослава Вакарчука.

У себя в соцсети, пока ещё нардеп, поблагодарил своих коллег, которые отдали свой голос «за» его уход парламента. Но так как достаточно голосов собрать не удалось, Вакарчук решил пойти другим путем:

«Свое решение я менять не собираюсь. И у меня остался единственный выход: выйти из фракции, а после. На съезде партии, меня исключат из избирательного списка. Таким образом, я автоматически буду лишен полномочий народного депутата».

Вакарчук сразу же рассказал, что вместо него депутатское кресло займет Алина Свидерская, которая идет следующей по списку:

«Она юрист, квалифицированный специалист по энергетике, образование получила в Кембридже».

Напомним, ранее мы писали, сто нардепы не проголосовали за лишение Вакарчука депутатского мандата.