Путин начал угрожать Зеленскому: официальное заявление президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что отношения Украины и РФ могут резко ухудшиться. Причиной тому является, по словам российского президента, заявление украинского лидера об СССР и нацистской Германии, в котором Владимир Зеленский сравнил два тоталитарных режима.

Об этой информации сообщил MK.RU, сославшийся на прямой эфир ВГТРК, передает «НБН».

Отмечается, что президент РФ был недоволен подобными высказываниями со стороны Зеленского. После этого он начал говорить о том, что такие слова плохо сказываются на отношениях двух стран.

«Негативно все это скажется на отношениях Украины и России. Впрочем, я считаю, что для Зеленского это все тоже будет негативно влиять», — сообщил Путин.

После этого президент РФ начал рассказывать о том, что Украина и ее граждане сами сильно пострадали от Второй Мировой. Однако по каким-то причинам российский лидер не стал рассказывать о том, сколько украинцев погибло в сталинских лагерях смерти ГУЛАГ.

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