Путин начал угрожать Зеленскому: официальное заявление президента России

Политика
Родион Власов0
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что отношения Украины и РФ могут резко ухудшиться. Причиной тому является, по словам российского президента, заявление украинского лидера об СССР и нацистской Германии, в котором Владимир Зеленский сравнил два тоталитарных режима.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — Tvzvezda.ru

Об этой информации сообщил MK.RU, сославшийся на прямой эфир ВГТРК, передает «НБН».

Отмечается, что президент РФ был недоволен подобными высказываниями со стороны Зеленского. После этого он начал говорить о том, что такие слова плохо сказываются на отношениях двух стран.

«Негативно все это скажется на отношениях Украины и России. Впрочем, я считаю, что для Зеленского это все тоже будет негативно влиять», — сообщил Путин.

После этого президент РФ начал рассказывать о том, что Украина и ее граждане сами сильно пострадали от Второй Мировой. Однако по каким-то причинам российский лидер не стал рассказывать о том, сколько украинцев погибло в сталинских лагерях смерти ГУЛАГ.

Напомним, ууу, страшно – жена Шария начала серьезно провоцировать «Нацкорпус».


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