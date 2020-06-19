Стало известно, как на самом деле Трамп относится к Украине: экс-советник президента США раскрыл всю правду

Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге пишет, что глава Белого дома Дональд Трамп не очень хорошо относится к Украине. По словам Болтона, Трамп считает, что именно из-за Украины Вашингтон и Москва не могут наладить хорошие отношения.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Книга экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло» еще не вышла в продажу, но уже успела вызвать большой резонанс в Штатах. В своей книге Джон Болтон рассказал о том, что Дональд Трамп хотел отменить санкции против России. Как выяснилось, это еще далеко не вся информация о Дональде Трампе, которую излагает в своей книге Болтон.

Болтон пишет, что президент США не очень хорошо относится к Украине. В своей книге экс-советник главы Белого дома пишет, что Трамп считал Киев тем раздражителем, который мешает Вашингтону и Москве наладить хорошие отношения.

Также в своей книге Болтон пишет, что Трамп действительно распорядился заблокировать военную помощь Украине, а взамен требовал от украинских властей начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.

Стоить отметить, что книга Джона Болтона «Комната, где это произошло» станет доступна для чтения уже на следующей неделе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Болтон раскрыл ранее неизвестную информацию о Трампе.