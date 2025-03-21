Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле замглавы ОПУ Ирины Верещук, Кабмин рассмотрит проект изменений к Постановлению № 932, который упрощает процесс постановки на воинский учет украинцев, остающихся за границей.

Исходя из слов Верещук, вышеописанные изменения позволят консульствам и отделениям государственного предприятия «Документ» начать выдачу паспортов и сопутствующих документов десяткам тысяч граждан, находящихся за пределами своей страны.

В соответствии с проектом указанного постановления, граждане возрастом 18-60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет, исключив посещение ТЦК/СП и прохождение военно-врачебной комиссии (сейчас разрешается лишь украинцам в возрасте от 18 до 25 лет).

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