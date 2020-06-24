Паспортизация жителей ОРДЛО: аналитик Питер Дикинсон рассказал, какое решение должны принять страны Запада по поводу РФ

Научный сотрудник Atlantic Council, редактор блога Ukraine Alert Питер Дикинсон пишет, что страны Запада должны отреагировать на выдачу Россией жителям оккупированного Донбасса паспортов РФ, новыми санкциями.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на статью Питера Дикинсона для Atlantic Council.

Питер Дикинсон считает, что страны Запада должны отреагировать на масштабную паспортизацию Россией жителей оккупированных территорий Востока Украины. Ответом Европы на действия руководства Кремля должны стать новые санкции.

При этом аналитик отметил масштабы паспортизации Россией населения Донбасса.

«Москва планирует выдать 1 млн. российских паспортов жителям ОРДЛО, о чем ранее заявили российские чиновники», — пишет автор статьи.

Кроме того, Дикинсон отметил заявление одного из депутатов от «Единой России», Виктора Водолацкого, который ранее заявил, что с начала оккупации Россией Донбасса, паспорта РФ получили уже более 180 тыс. украинцев.

По словам эксперта, незаконная выдача паспортов РФ жителям Донбасса, становит серьезную опасность для Украинского государства. Дикинсон пишет, что РФ использует паспортизацию, как инструмент для расширения своего влияния. Аналитик пишет, что если к концу 2020 года Кремлю все-таки удастся выполнить свой план по паспортизации, то четверть населения Донбасса фактически станут гражданами РФ. По словам автора материала, таким образом, РФ проявит желание вмешиваться во внутренние дела Украины, аргументируя это тем, что на территории Донбасса живет много граждан РФ.

«Это превратит так называемые «сепаратистские республики» восточной Украины в российские паспортные протектораты», — пишет аналитик.

Эксперт отметил, что подобные сценарии РФ реализовывала в Молдове и Грузии.

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