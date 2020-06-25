Россия побеждает нас на фронте – Саакашвили сделал тревожное заявление

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ, заявил, что «Россия побеждает Украину на фронте». Известный политик имел в виду фронт реформ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Рубрика».

Глава исполнительного Комитета Национального Совета реформ Михаил Саакашвили сделал заявление, которое, по его словам, «многим не понравится». Он отметил, что страна-агрессор гораздо лучше, чем Украина решает некоторые свои внутренние проблемы. Но, несмотря на это, украино-грузинский политик отметил, что у Украины больше потенциала, чем в РФ.

«Там (в России — ред.) сокращается бюрократия, улучшается налоговая система, и Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина – это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал», — заявил Саакашвили.

При этом известный политик нашел врага, который мешает внедрять в Украине эффективные реформы. По его словам, это бюрократия. Саакашвили считает, что это серьезный враг, который стоит на пути внедрения в стране прогрессивных реформ.

По словам чиновника, ему на данный момент не нравится та ситуация, которая сложилась в Украине на фронте реформ.

Саакашвили заявил, что в свое время власти Грузии провели более эффективное реформирование в стране, чем руководство РФ в своей стране. Он отметил, что во время российско-грузинской войны, Грузия не могла победить страну-агрессора на военном фронте, но вот на фронте реформ значительно опередила своего врага, о чем даже признали высокопоставленные чиновники РФ. По его словам, руководство РФ даже копировало некоторые элементы реформ Грузии.

Стоить отметить, что Михаил Саакашвили вернулся в украинскую политику в мае этого года. Бывший президент Грузии возглавил Исполнительный комитет реформ Украины. До этого парламентское монобольшинство рассматривало кандидатуру известного украино-грузинского политика, на пост вице-премьера по вопросам реформ.

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