Россия побеждает нас на фронте – Саакашвили сделал тревожное заявление

Политика
Ольга Гергелюк0
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ, заявил, что «Россия побеждает Украину на фронте». Известный политик имел в виду фронт реформ.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото — kazan.kp.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Рубрика».

Глава исполнительного Комитета Национального Совета реформ Михаил Саакашвили сделал заявление, которое, по его словам, «многим не понравится». Он отметил, что страна-агрессор гораздо лучше, чем Украина решает некоторые свои внутренние проблемы. Но, несмотря на это, украино-грузинский политик отметил, что у Украины больше потенциала, чем в РФ.

«Там (в России — ред.) сокращается бюрократия, улучшается налоговая система, и Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина – это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал», — заявил Саакашвили.

При этом известный политик нашел врага, который мешает внедрять в Украине эффективные реформы. По его словам, это бюрократия. Саакашвили считает, что это серьезный враг, который стоит на пути внедрения в стране прогрессивных реформ.

По словам чиновника, ему на данный момент не нравится та ситуация, которая сложилась в Украине на фронте реформ.

Саакашвили заявил, что в свое время власти Грузии провели более эффективное реформирование в стране, чем руководство РФ в своей стране. Он отметил, что во время российско-грузинской войны, Грузия не могла победить страну-агрессора на военном фронте, но вот на фронте реформ значительно опередила своего врага, о чем даже признали высокопоставленные чиновники РФ.  По его словам, руководство РФ даже копировало некоторые элементы реформ Грузии.

Стоить отметить, что Михаил Саакашвили вернулся в украинскую политику в мае этого года. Бывший президент Грузии возглавил Исполнительный комитет реформ Украины. До этого парламентское монобольшинство рассматривало кандидатуру известного украино-грузинского политика, на пост вице-премьера по вопросам реформ.

Ранее мы сообщали, что представитель НВФ Жучковский рассказал о серьезных проблемах боевиков «ЛНР». 


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