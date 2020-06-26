Трамп не хочет вести дела с украинской властью: подробности матерного заявление лидера США

Глава США Дональд Трамп не смог сдержать эмоций и обматерил украинское правительство. Он заявил, что украинская власть прогнила насквозь и погрязла в коррупции. Трамп откровенно не понимает, что себе думают украинские политики.

Об этом сообщает «Гордон», передает «НБН».

Эта информация стала достоянием общественности благодаря экс-советнику главы Белого дома Джону Болтону. В своих мемуарах, он детально изложил отношение Трампа к правительству Украины последних лет.

«Я, мать вашу, не хочу работать с Украиной! Я так и не понял за что, но они меня бл*** атаковали. Можете спросить Джо Ди Дженову, он все знает. Украинская власть пыталась меня поиметь. Они дико коррумпированы, я не понимаю, что с ними твориться», — сказал Трамп, согласно мемуарам Джона Болтона.

Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы украинская власть знала, что о ней думают в США.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Трамп осуждает украинскую политическую элиту за коррумпированность, но ранее он лишь заявлял, что Украина входит в тройку самых коррумпированных государств.

Напомним, как сообщалось ранее, Киев прислал нам документы – Никонорова заявила о получении преимущества «ДНР».