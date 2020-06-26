РФ может навсегда уйти из Крыма и Донбасса: Порошенко рассказал об уникальном шансе, который появился у Украины

Бывший президент Украины, народный депутат от «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что сейчас у Украины появился уникальный шанс заставить страну-агрессора выйти из Крыма и Донбасса. Политик считает, что на фоне экономического кризиса в РФ, который случился из-за падения цен на нефть, на Россию необходимо надавить санкциями.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Своим мнением бывший глава государства, поделился в эфире радиостанции «Тризуб ФМ», в интервью для известного культурного деятеля Сергея Жадана. Порошенко заявил, что Владимир Путин понимает только язык санкций. Поэтому и давить на РФ необходимо санкциями. И сейчас, по мнению народного депутата, наступил подходящий момент, когда на страну-агрессора можно надавить и заставить вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Порошенко заявил, что для этого Украина должна действовать совместно с международным сообществом.

«Есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, заставить выполнить те обязательства, которые РФ подписала под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров», — заявил бывший лидер Украины.

При этом политик добавил, что Путин не заинтересован в том, чтобы на Востоке Украины наступил мир. Порошенко иронично отметил, что не стоит искать в глазах руководителя Кремля мир, а необходимо действовать совместно с международным сообществом.

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