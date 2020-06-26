Стало известно, как РФ управляет «Л/ДНР»: в ГУР МОУ раскрыли детали

У России есть четыре вертикали управления временно оккупированными территориями Донбасса. О том, как страна-агрессор управляет ОРДЛО, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь «Укринформ».

Вадим Скибицкий рассказал о том, как страна-оккупант управляет так называемыми «Л/ДНР». По его словам, существует несколько вертикалей управления, а именно четыре.

Первая вертикаль – это стратегический контроль по линии администрации президента РФ. Иными словами, это непосредственное кураторство из Кремля, которым раньше занимался бывший советник Путина Владислав Сурков. А сейчас, вопросом ОРДЛО в Кремле занимается заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Второе направление – это вопросы, которые касаются экономического управления псевдореспубликами. По словам Скибицкого, здесь задействованы российские чиновники, которые работают в министерстве финансов РФ. По словам Скибицкого, все экономические вопросы и финансы курирует акционерное общество «Внешторгсервис».

Третье направление – это спецслужбы, которые действуют на территории ОРДЛО и которыми непосредственно управляют из Москвы. Скибицкий отметил, что на территории оккупированного Донбасса активно действуют сотрудники ФСБ.

И последняя, вертикаль, которую озвучил Скибицкий – военная. Скибицкий отметил, что на территории Донбасса находятся российские военные, которые включены в единую систему управления и контроля ВС РФ.

Ранее мы сообщали, что в ГУР МОУ рассказали о принудительной паспортизации жителей ОРДЛО.