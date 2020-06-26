Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: в ГУР МОУ рассказали о серьезной опасности для Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, чем опасна для Украины масштабная паспортизация Россией жителей Донбасса, а также участие жителей ОРДЛО в голосовании за поправки в Конституцию РФ. По словам Скибицкого, страна-оккупант может использовать паспортизацию жителей ОРДЛО в качестве основания для вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Россия продолжает выдавать жителям оккупированных территорий Донбасса паспорта граждан РФ. Кроме того, жителям, которые получили паспорта РФ, власти Кремля разрешили принять участие во всероссийском референдуме по поправкам в Конституцию РФ. Эти процессы являются серьезной опасностью для Украинского государства. Так считает, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Таким образом, по его словам, РФ начнет открыто говорить о том, что на Донбассе живут граждане РФ, которые еще и голосуют за изменения в Конституцию РФ. Скибицкий опасается, что страна-агрессор использует это как повод для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Украины.

«Россия может использовать наличие российских граждан на Донбассе, как основание для вмешательства во внутренние дела», — заявил Скибицкий.

По словам Скибицкого, РФ может использовать ОРДЛО, как инструмент, с помощью которого она будет влиять на ситуацию в Украине.

К слову, ранее подобным мнением поделился аналитик Питер Дикинсон. По его словам, если Кремль выполнит свой план по паспортизации жителей ОРДЛО, и до конца 2020 года на Донбассе будет проживать 1 млн. человек с паспортами РФ, то страна-агрессор может начать грубое вмешательство во внутренние дела Украины. Аналитик считает, что Запад должен отреагировать на действия Кремля санкциями.

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