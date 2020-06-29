Каждый день новый позор – Гончаренко порекомендовал Зеленскому перечитать Конституцию Украины

Народный депутат Украины от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко раскритиковал поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем Конституции. Народный избранник порекомендовал главе государства перечитать Основной Закон Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко.

Алексей Гончаренко раскритиковал поздравление Владимира Зеленского с Днем Конституции, где он говорит о «25 украинских регионах».

«Зеленский, перед тем, как поздравлять с Днем Конституции, лучше бы сначала ее перечитал. Тогда, возможно не было бы таких ляпов, как «25 краев». Где подевалось еще два? Это Автономная Республика Крым и Севастополь где-то потерялись? Случайно?» — пишет народный депутат.

По мнению Гончаренко, такие ошибки может допускать только тот, кто читает все написанное с листочка. Народный депутат пишет, что за этот год все уже успели убедиться, что Зеленский не знает Конституцию Украины.

«Если к Основному закону, так относится Гарант, то, что должны делать другие граждане? Каждый день новый позор. Что от «Слуг», что от преЗедента», — пишет Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что нардеп Арьев раскритиковал Зеленского из-за поздравления с Днем Конституции.