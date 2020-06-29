Он совсем берега попутал — нардеп Арьев раскритиковал Зеленского из-за поздравления с Днем Конституции

Народный избранник Владимир Арьев отметил, что во время своего поздравления президент говорит о 25 украинских регионах… В то время, когда в Конституции указано, что в Украине 27 регионов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Владимира Арьева.

«Простите, но этот преЗЕдент совсем берега попутал. Гарант Конституции, в День Конституции, прямо говорит, что в Украине 25 регионов! И это при том, что в той же Конституции говорится о 27 регионах!».

Нардеп интересуется, куда же президент подевал ещё два региона:

«Это случайно не о Крыме и Севастополе забыл президент? Или о других?».

Арьев добавил, что за «такую арифметику» можно и уголовное производство открывать, ведь подобные заявления от главы государства чреваты катастрофическими последствиями:

«И знаете, я не думаю, что это просто глупость или невежество… Действия и тенденции этой власти указывают на сознательное разрушение Украины. Под прикрытие незнания и глупости».

Напомним, ранее мы писали, что Арьев назвал украинскую власть идиотами.