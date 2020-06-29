Вопрос подачи воды в Крым окончательно решен: «глава» полуострова обратился к Зеленскому с важным сообщением

Человек, который с подачи Российской Федерации называет себя «главой Крыма» Сергей Аксенов обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому с важным заявлением. Аксенов намерен поставить точку в теме подачи воды на полуостров и поэтому он публично заявил, что Крым справится и без помощи Зеленского.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

С данным заявлением Сергей Аксенов выступил в эфире известного канала «Россия 24»:

«Вопрос подачи воды в Крым со стороны Украины зависит только от Зеленского. Лишь он может решить подавать воду или нет. Все остальное – это пустой треп. Лишь у Зеленского есть юридическая возможность поставить подпись на документе и помочь Крыму с водой. Но я хочу сказать Зеленскому, что мы и без него справимся. Мы к Зеленскому обращаться не будем».

Он заявил, что Крым будет получать воду из Бахчисарайского района Крыма благодаря наличию артезианских скважин. На данный момент построены две линии водоводов в Симферополь.

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